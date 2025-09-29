На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В SuperJob рассказали, на какие позиции чаще всего нанимают пенсионеров

Глава SuperJob: пенсионеров чаще всего нанимают на позиции повара и санитара
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Российские работодатели чаще всего нанимают сотрудников пенсионного возраста на позиции повара и пекаря, разнорабочего, машиниста спецтехники, горничной, уборщика, производителя работ и санитара. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог Дмитрий Чернышов до этого рассказал газете «Известия», что соискателям крайне важно четко проанализировать резюме на наличие ключевых слов. Под ними подразумеваются конкретные навыки, технологии, инструменты и обязанности, указанные в описании вакансии.

По словам Головановой, на данный момент таких работников трудоустраивает каждая вторая компания (49%). 31% заявили, что рассматривают их иногда и на определенные должности. Эксперт уточнила, что лояльность к таким соискателям у работодателей выросла на пять п.п. за год. Мужчины пенсионного возраста чаще всего хотят работать охранником, водителем, курьером, инженерно-техническим работником и квалифицированным рабочим.

«Женщины-пенсионеры чаще размещают резюме на позиции сиделки, продавца, вахтера, бухгалтера, упаковщицы/фасовщицы. Сейчас на рынке труда уровень безработицы самый низкий в современной истории. Демографическая ситуация еще долго не выправится. А это значит, что работу найдут представители любых возрастов», — заключила Голованова.

Результаты опроса, который был проведен аналитиками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), до этого показали, что подавляющему большинству россиян не хватит пенсии для поддержания оптимального уровня жизни в старости. По итогам опроса стало известно, что более трех четвертей (76%) граждан не устраивает размер пенсий в стране. Они признались, что соцвыплат от государства им не хватит, чтобы позволить себе комфортную жизнь в старости.

Ранее сообщалось, что средний размер страховых пенсий по старости вырастет почти на 2 тысячи рублей.

