Британские тюрьмы за год ошибочно выпустили рекордное число людей

Власти Великобритании за период с марта 2024 по март 2025 года ошибочно освободили рекордное число заключенных. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на службу исполнения наказаний.

По данным издания, за год по ошибке вышли на свободу 262 человека, что стало самым значительным ростом за год. Часть освобожденных попала на свободу из-за бюрократических ошибок, а другие были включены в программу досрочного освобождения без достаточных оснований. Эта программа ранее была инициирована правящей Лейбористской партией.

Опубликованные данные вызвали критику со стороны оппозиции. Британский парламентарий от Консервативной партии Алек Шелбрук назвал цифры тревожными и потребовал, чтобы бывшая глава министерства юстиции Шабана Махмуд, которая до сентября 2025 года занимала этот пост, взяла ответственность за ошибки.

В ответ британский минюст объявил о создании специальной группы для исправления ситуации. Ранее сообщалось, что с сентября 2024 по март 2025 года около 26,5 тыс. заключенных были выпущены досрочно для разгрузки перегруженной пенитенциарной системы страны.

Ситуация осложнилась после антииммигрантских беспорядков летом 2024 года, когда число заключённых в Англии и Уэльсе достигло рекордных с 2011 года значений. В связи с этим министерство юстиции приняло меры по снижению нагрузки на тюрьмы, включая сокращение срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение — с 50% до 40% назначенного срока.

