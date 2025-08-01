Жители Британии массово сдали запрещенные клинки и ножи

Reuters: в Британии сдали 1000 мачете и «зомби-ножей» после запрета властей

В Великобритании сдали более тысячи единиц холодного оружия после запрета на хранение мачете, мечей ниндзя и так называемых «зомби-ножей». Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным властей, за последние 10 лет в стране на 87% выросло число преступлений с применением ножей. В ответ на это правительство ввело дополнительные ограничения на оборот опасного оружия, в том числе запретило хранение и продажу некоторых видов клинков. Под запрет попали мачете, мечи ниндзя и «зомби-ножи» — клинки с зазубренным лезвием и агрессивным дизайном, нередко украшенные изображениями или надписями, пропагандирующими насилие.

Также были ужесточены правила проверки возраста при покупке ножей. Социальные сети предупредили о возможных штрафах в случае нарушения запретов на рекламу и продажу оружия.

В июле власти провели кампанию, призвав граждан, особенно молодежь, добровольно сдавать запрещенные предметы в стационарные и мобильные пункты приема. В результате акции в специально установленные контейнеры поступило не менее тысячи экземпляров холодного оружия.

Эксперты в беседе с агентством назвали инициативу положительным шагом, однако отметили, что запреты и кампании не устраняют коренные причины роста преступности с применением ножей, включая социальную нестабильность, бедность и влияние уличных группировок.

Ранее в Великобритании с 1 июня вступил в силу запрет на продажу одноразовых вейпов.