Теневые чаты в мессенджерах назвали причиной погромов в Непале

Погромы в Непале случились из-за теневых чатов в соцсетях, в которых велась серьезная пропаганда, заявил общественный деятель Александр Ионов в новом выпуске программы «ЧП. Расследование».

«Непал – не самая богатая страна, поэтому люди из высших кругов воткнули в соцсети политическую повестку. После этого произошла революция и смена власти», — сказал он.

По словам директора АНО по реализации инициатив в сфере развития гражданского общества Артема Петрова, в различных странах пытаются через анонимные каналы и ботов распространять информацию, в том числе призывающую к беспорядкам и нарушениям закона.

«Все это делается, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и вывести людей на эмоции. Под действием толпы пытаются таким способом расшатать ситуацию», — сказал он.

Петров добавил, что недоброжелатели России создают специализированных анонимных ботов в мессенджерах, сообщая о целях провокации.

Говоря о примерах выполнения заданий по дестабилизации ситуации в стране по заказу недоброжелателей России, политолог Дмитрий Поляков заявил, что история Дарьи Треповой, которую обвинили в причастности к убийству военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, это тревожный кейс, иллюстрирующий, как современные технологии трансформируют современную природу терроризма.

«Мы наблюдаем переход от вербовки в физическом пространстве к методам дистанционного социального-инжиниринга. Мессенджеры стали катализатором угроз», — сказал он.