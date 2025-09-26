Россиянин случайно отрубил себе семь пальцев во время ремонта

В Москве врачи спасли руки мужчине, которому во время ремонта отсекло пальцы

В Москве врачи Центра микрохирургии кисти больницы Ерамишанцева спасли кисти рук мужчине, который получил серьезную травму, занимаясь дома ремонтом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Мужчина самостоятельно обратился к медикам за помощью, рассказав, что во время ремонта ему на руки упал металлический профиль и отсек семь пальцев. После обращения его госпитализировали и сразу же направили на две операции. Первое вмешательство длилось 14 часов, второе — 10 часов. Врачи сшили вены, артерии, восстановили нервы. Один из пальцев спасти не удалось из-за повреждения мягких тканей.

«Эта история спасения уникальна, так как одновременную реплантацию пальцев на обеих руках мы в своей практике встречали крайне редко. Мы провели реплантацию шести пальцев, сохранив, фактически функциональность обеих рук», — рассказал руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян.

Медик отметил, что теперь пациенту предстоит длительная реабилитация.

Ранее в Липецке врачи спасли руку 13-летнему мальчику, который отрубил четыре пальца.