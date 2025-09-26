На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДУМ озаботились судьбой не принятых в школы детей мигрантов

Глава ДУМ РФ Гайнутдин призвал к защите не принятых в школы детей мигрантов
Алексей Никольский

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин назвал непринятие детей мигрантов в школу «наказанием в назидание родителям» и призвал не разрушать «узы добрососедства». Его высказывания опубликованы на сайте ДУМ.

«Нас особенно волнует судьба детей, не принятых в школы. Великая русская культура вскормлена традициями гуманизма, но никак не бездумным наказанием детей в назидание родителям», — посетовал Гайнутдин.

По его словам, в год 80-летия Победы нужно укреплять связи с соседними странами и не позволить «радикалам разрушить треугольник славянско-тюркско-парсоязычного союза». Он призвал российских мусульман «ходатайствовать хорошим заступничеством».

С 1 апреля 2025 года в России вступил в силу закон, который обязывает детей иностранных граждан перед зачислением в школу проходить проверку на владение русским языком, необходимым для освоения образовательных программ.

По данным Рособрнадзора, в этом году в школы были поданы заявки от 23 616 детей иностранцев. До тестирования допустили только 8223 ребенка. Само тестирование прошли только 5940 детей, а успешно сдали тест по русскому языку лишь 2964 ребенка.

Ранее в экзамен для мигрантов предложили добавить нормы для общения с женщинами.

