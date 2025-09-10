На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большинство детей мигрантов не попадут в российские школы

Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не могут быть зачислены в школы РФ
Jake Warga/Global Look Press

Большинство детей мигрантов, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

По информации ведомства, данные получены в результате тестирования на знание русского языка, которое стало обязательным с 1 апреля 2025 года. Образовательные организации получили документы на 23 616 детей с иностранным гражданством. Полный комплект документов был подан на 8223 ребенка. Тестирование по русскому языку прошли 5940 детей, из них с ним успешно справились 2964 ребенка, или 12,6% от всех детей, на которых были поданы документы.

«Более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены», — пояснили в Рособрнадзоре.

21 июля статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов сообщал, что нанимаемые на должности водителей, продавцов и медицинских работников мигранты будут обязаны проходить тест на знание русского языка и истории России.

Он рассказал, что Минтруд подготовил два приказа, один из которых исключает медицинских работников из списка иностранных граждан, которые могут приехать в РФ с разрешением на работу вне квот.

Кроме того, предусмотрены изменения в приказе министерства, в соответствии с которым определяется, как регионы страны формируют заявки на квотные позиции.

Ранее сообщалось, что в СПЧ поднимут вопрос об обязательной вакцинации мигрантов.

