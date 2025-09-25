На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Уфе молодые люди приставали к 12-летним девочкам, и это попало на видео

В Уфе молодые люди приставали к школьницам на детской площадке
В Башкирии молодые люди пытались познакомиться с девочками, игнорируя их возраст. Об этом сообщает UTV.

Инцидент произошел в Уфе. По данным Telegram-канала, 12-летняя девочка вместе с подругой ждала мать, которая возвращалась домой с работы. На детской площадке к школьницам подошли молодые люди и попытались познакомиться.

Девочки сказали, что им по 12 лет, после чего один из юношей заявил, что его другу 16 лет, «у него борода просто уже».

«Если что, мы здесь живем», – сказал один из молодых людей после отказа.

Школьницы рассказали о ситуации матери. По словам родительницы, юноши являются мигрантами и их не раз замечали во дворе.

В результате юношей задержали. Следователи организовали проверку по факту произошедшего. В действиях молодых людей сотрудники СК усмотрели признаки развратных действий.

«Следователями СК будет выполнен комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

По результатам ситуации дадут правовую оценку.

Ранее неизвестный пытался затащить в машину и изнасиловать 16-летнюю девочку.

