Турция отказалась от спора с Германией о донер-кебабе

Bild: Германия победила в споре с Турцией о донер-кебабе
Shutterstock/FOTODOM

Турция вышла из судебного разбирательства с Германией по поводу регистрации донер-кебаба как традиционной турецкой еды, что фактически делает ФРГ победившей стороной. Об этом сообщает газета Bild.

«Заявка на регистрацию донера как традиционного деликатеса была отозвана 23 сентября 2025 года. Это автоматически означает прекращение процедуры», — рассказал журналистам представитель Еврокомиссии.

Отмечается, что при ином исходе тяжбы до 80-90% заведений общепита в Германии лишились бы права называть свои блюда донерами, и в стране бы исчезли привычные для немцев вариации блюда с различными видами мяса, овощами и соусами.

Иск в суд был подан Турцией около трех лет назад. Среди требований Анкары было право на определение правильности рецепта в соответствии с национальными традициями — например, исключение из списка дозволенного при готовке мяса телятины и индейки, а также свинины.

Ранее в Роскачестве разработали проект ГОСТа на шаурму.

