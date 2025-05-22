В Роскачестве разработали проект ГОСТа на шаурму

Роскачество разработало проект ГОСТа на шаурму, который затронет донер-полуфабрикаты (охлажденные и замороженные) и донер-кебабы. Об этом «Парламентской газете» рассказали в пресс-службе ведомства.

Его могут утвердить до конца 2025 года. Согласно документу, при изготовлении блюда должны будут использовать продукты, которые соответствуют требованиям действующих нормативных документов и технических регламентов. Донер-кебабы после его принятия будут вырабатываться по фирменным рецептурам.

В маркировке шаурмы будут отражать сведения о производителе, его адрес, наименование продукта, дату и час изготовления, информацию об условиях хранения, массе нетто, составе и энергетической ценности.

«ГОСТ также предъявляет требования ко всей цепочке: к помещениям, где производится продукция, оборудованию, подготовке персонала, последующей транспортировке и реализации», — добавили в Роскачестве.

20 мая Telegram-канал Mash писал, что в Подмосковье в городе Егорьевск произошло массовое отравление посетителей заведения «Вкус Востока». По данным канала, все отравившиеся посетители покупали шаурму, пострадали 17 человек, в том числе семеро детей.

Ранее россиянам рассказали, как не отравиться покупной шаурмой.