Турция и Германия судятся по гастрономическим вопросам

Еврокомиссия выделила Германии и Турции полгода на разрешение спора о донер-кебабе — какой именно стране принадлежит это блюдо. Об этом сообщает газета The Economist.

Иск в суд был подан Турцией, которая стремится защитить рецепт и способ приготовления донера в рамках схемы блока «гарантированные традиционные блюда». Среди требований Анкары — право на определение правильности рецепта в соответствии с национальными традициями — например, исключение из списка дозволенного при готовке мяса телятины и индейки, а также свинины.

С этим не согласны в Германии, где проживает большое количество турецких мигрантов — находясь в Европе, они изменили донер-кебаб в соответствии с местными условиями и доступными продуктами. Например, немецкий донер-кебаб подается с капустой или политый соусами, чего не делается в традиционном турецком рецепте.

В том случае, если Турция выиграет иск, привычные европейцам рецепты либо придется изменить, либо продавать блюдо, приносящее малому бизнесу миллиарды евро, под другим названием.

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