Японец преодолел 100 метров на четвереньках с рекордной скоростью

Японец пробежал 100-метровку на четвереньках за 14,55 сек. и установил рекорд

Мужчина из Японии преодолел 100 метров на четвереньках с рекордной скоростью, пишет UPI.

Японец Рюсэй Ёнэ установил новый мировой рекорд Гиннесса, преодолев стометровую дистанцию на четвереньках за 14,55 секунды. Таким образом он побил предыдущее достижение американца Колина МакКлюра, которое составляло 15,66 секунды и было зафиксировано в 2022 году.

Забег на 100 метров был официально засчитан представителями Книги рекордов Гиннесса. 22-летний спортсмен, который описывает свой стиль бега как пробуждение «внутреннего четвероногого существа», продемонстрировал впечатляющую скорость и координацию.

Сам Рюсэй не намерен останавливаться на достигнутом.

«Я буду тренироваться усерднее, чем когда-либо прежде», — поделился он своими планами после забега.

Новый рекордсмен добавил, что и дальше намерен развивать это необычное направление физической активности и покорять новые высоты.

