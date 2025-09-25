На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Японец преодолел 100 метров на четвереньках с рекордной скоростью

Японец пробежал 100-метровку на четвереньках за 14,55 сек. и установил рекорд
true
true
true
close
Guinness World Records

Мужчина из Японии преодолел 100 метров на четвереньках с рекордной скоростью, пишет UPI.

Японец Рюсэй Ёнэ установил новый мировой рекорд Гиннесса, преодолев стометровую дистанцию на четвереньках за 14,55 секунды. Таким образом он побил предыдущее достижение американца Колина МакКлюра, которое составляло 15,66 секунды и было зафиксировано в 2022 году.

Забег на 100 метров был официально засчитан представителями Книги рекордов Гиннесса. 22-летний спортсмен, который описывает свой стиль бега как пробуждение «внутреннего четвероногого существа», продемонстрировал впечатляющую скорость и координацию.

Сам Рюсэй не намерен останавливаться на достигнутом.

«Я буду тренироваться усерднее, чем когда-либо прежде», — поделился он своими планами после забега.

Новый рекордсмен добавил, что и дальше намерен развивать это необычное направление физической активности и покорять новые высоты.

Ранее женщина пробежала 100 метров босиком по деталям Lego и установила рекорд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами