Тело мужчины нашли в туалете ресторана KFC спустя 30 часов после его смерти

Во Франции мужчина умер в туалете ресторана KFC, где его нашли спустя 30 часов
Depositphotos

Во Франции мужчина скончался во время обеда в KFC, а через 30 часов был найден мертвым в туалете. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на заявление прокуратуры Дюнкерка.

Инцидент призошел на прошлой неделе в ресторане KFC в Гранд-Сент, департамент Нор. В пятницу, 19 сентября, 46-летний сотрудник банка, расположенного неподалеку, ушел на обед, не вернулся на работу, а затем был найден мертвым в туалете заведения спустя почти 30 часов после его последнего появления.

Родственники погибшего запросили видеозаписи, на которых видно, что он вошел в туалет, но не вышел. Однако персонал не заметил и не отреагировал на его долгое отсутствие, хотя туалеты обычно проверяют каждый 1–3 часа. Брат мужчины возмутился тому, что после обнаружения тела в туалете заведения работники продолжили обслуживать посетителей.

Прокуратура Дюнкерка сообщила, что вскрытие не выявило механических повреждений, что указывает на непричастность третьих лиц к гибели потерпевшего. Тем не менее семья потерпевшего подала иск против KFC Francе. Руководство компании уже выразило соболезнования и заявило о начале внутренней проверки, подчеркнув приоритет безопасности посетителей и сотрудников.

