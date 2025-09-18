Медведь напал на 70-летнего россиянина, собиравшего ягоды в лесу Архангельской области

В Архангельской области пенсионер не выжил после нападения медведя. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, 70-летний житель города Вельска отправился в лес за ягодами два дня назад, но вскоре перестал выходить на связь. Когда об этом стало известно, специалисты организовали поиски.

Во время мероприятий они обнаружили автомобиль пострадавшего, в 40 метрах от него нашли и самого пожилого мужчину, но спасти не смогли. На его коже обнаружили серьезные раны. Как удалось выяснить, на пенсионера напал медведь.

«Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа недалеко от места происшествия обнаружила бурого медведя, который государственным охотничьим инспектором был обезврежен», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего сотрудники СК РФ проводят проверку.

До этого на Сахалине семья выжила после нападения медведя. Супружеская пара и их ребенок отправились в лес за ягодами, но там столкнулись с хищником. Животное атаковало женщину, но ее супруг избил медведя палкой и стал кричать, таким образом отогнав его. Пострадавшая получила незначительные повреждения.

Ранее на Кубани медведи, пристрастившиеся к еде из мусорных баков, напугали жителей курорта.