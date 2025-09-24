В Турции россиян отказались пускать в самолет без бумажных посадочных талонов

Семья из России не смогла улететь из Антальи без бумажных посадочных талонов

Семью из России отказались пускать в самолет на рейс из турецкой Антальи до Москвы без бумажных посадочных талонов. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации.

Сообщается, что у пассажиров были оформлены электронные билеты, они прибыли в аэропорт без багажа менее чем за час до вылета. Семья обратилась в суд с целью добиться компенсации от авиакомпании, однако правосудие оказалось на стороне перевозчика, поскольку туристы сами не последовали рекомендациям фирмы.

В аэропорт требовалось прибыть с распечатанным талоном. Отмечается также, что Антальи не входил в список принимающих электронную регистрацию воздушных гаваней.

Недавно рейс из Москвы в Анталью отменили в аэропорту Внуково после девяти часов ожидания. В один момент воздушная гавань приостановила отправку и прием лайнеров на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поэтому рейс несколько раз перенесли. В конце концов рейс полностью отменили.

