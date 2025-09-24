На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Турции россиян отказались пускать в самолет без бумажных посадочных талонов

Семья из России не смогла улететь из Антальи без бумажных посадочных талонов
true
true
true
close
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Семью из России отказались пускать в самолет на рейс из турецкой Антальи до Москвы без бумажных посадочных талонов. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации.

Сообщается, что у пассажиров были оформлены электронные билеты, они прибыли в аэропорт без багажа менее чем за час до вылета. Семья обратилась в суд с целью добиться компенсации от авиакомпании, однако правосудие оказалось на стороне перевозчика, поскольку туристы сами не последовали рекомендациям фирмы.

В аэропорт требовалось прибыть с распечатанным талоном. Отмечается также, что Антальи не входил в список принимающих электронную регистрацию воздушных гаваней.

Недавно рейс из Москвы в Анталью отменили в аэропорту Внуково после девяти часов ожидания. В один момент воздушная гавань приостановила отправку и прием лайнеров на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поэтому рейс несколько раз перенесли. В конце концов рейс полностью отменили.

Ранее в Турции приговорили россиянку, бросившую младенца в туалете аэропорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами