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Россиянка четыре года растила гигантскую опухоль слюнной железы, опасаясь операции

В Уфе пациентке удалили опухоль слюнной железы, которую она растила четыре года

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Телеграм-канал «Айрат Рахматуллин»

В Уфе врачи городской больницы №21 удалили пациентке гигантскую опухоль слюнной железы — женщина знала об образовании, но не могла решиться на операцию несколько лет. Об этом рассказал руководитель минздрава Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в Telegram-канале.

Пациентка наблюдала за ростом плеоморфной аденомы на лице четыре года и обратилась за помощью только тогда, когда новообразование достигло значительных размеров.

«Операция по удалению аденомы считается технически сложной, так как через ткани слюнных желез проходят лицевой нерв и сосуды, которые обеспечивают движение мимической мускулатуры лица и ее кровоснабжение», — пояснил Рахматуллин.

При этом глава ведомства уточнил, что вмешательство прошло успешно, челюстно-лицевые хирурги больницы справились с задачей благодаря своему профессионализму, а женщину уже выписали домой.

Ранее жительница Подмосковья два года растила гигантскую опухоль в животе и не обращалась за помощью.

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