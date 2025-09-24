«Возмущаются, почему пляжи закрыли»: очевидица рассказала об обстановке в Адлере и Сочи

В Адлере отдыхающие возмущаются закрытием пляжей из-за угрозы атак БПЛА, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Тамара. По ее словам, люди не спешат уходить в безопасные места, а остаются на набережной у моря.

«На пляже ближе к санаторию «Южное взморье» никого нет, а на набережной полно людей. Еще возмущаются, почему пляжи закрыли, ведь самолеты-то летают. Пляж «Мандарин» тоже закрыли», — сообщила Тамара.

Аналогичная ситуация наблюдается и на пляже «Ривьера» в Сочи, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Светлана.

«Я ушла с пляжа, когда объявили эвакуацию. Когда уходила, люди с маленькими детьми шли в парк «Ривьера», но многие оставались, ждали отбоя. Подруга пишет, что народ опять вернулся на пляж», — сказала Светлана.

24 сентября город Новороссийск подвергся атаке дронов. Позже мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе применения безэкипажных катеров (БЭК) в городе и на федеральной территории «Сириус». Прошунин призвал местных жителей покинуть набережную и пляжи, не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве около моря.

Покинуть прибрежную полосу призвали также отдыхающих в Туапсе, а в Геленджике на фоне атаки на Новороссийск закрыли выход в море всем плавсредствам из-за опасности атаки безэкипажных катеров.

Ранее в Новороссийске из-за атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома.