На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Возмущаются, почему пляжи закрыли»: очевидица рассказала об обстановке в Адлере и Сочи

Отдыхающие в Адлере возмутились закрытыми из-за беспилотников пляжами
true
true
true
close
Тамара Зубал

В Адлере отдыхающие возмущаются закрытием пляжей из-за угрозы атак БПЛА, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Тамара. По ее словам, люди не спешат уходить в безопасные места, а остаются на набережной у моря.

«На пляже ближе к санаторию «Южное взморье» никого нет, а на набережной полно людей. Еще возмущаются, почему пляжи закрыли, ведь самолеты-то летают. Пляж «Мандарин» тоже закрыли», — сообщила Тамара.

Аналогичная ситуация наблюдается и на пляже «Ривьера» в Сочи, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Светлана.

«Я ушла с пляжа, когда объявили эвакуацию. Когда уходила, люди с маленькими детьми шли в парк «Ривьера», но многие оставались, ждали отбоя. Подруга пишет, что народ опять вернулся на пляж», — сказала Светлана.

24 сентября город Новороссийск подвергся атаке дронов. Позже мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе применения безэкипажных катеров (БЭК) в городе и на федеральной территории «Сириус». Прошунин призвал местных жителей покинуть набережную и пляжи, не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве около моря.

Покинуть прибрежную полосу призвали также отдыхающих в Туапсе, а в Геленджике на фоне атаки на Новороссийск закрыли выход в море всем плавсредствам из-за опасности атаки безэкипажных катеров.

Ранее в Новороссийске из-за атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами