Врач объяснила, почему не стоит часто и подолгу жевать жвачку

Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Жевательная резинка действительно помогает освежить дыхание и уменьшить укачивание в транспорте, но при частом и длительном употреблении может стать причиной проблем со здоровьем. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Она пояснила, что жевание стимулирует избыточное выделение желудочного сока. Если жевать жвачку не после еды, то сок выделяется «вхолостую», что чревато раздражением слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

«Помимо этого, частое жевание жвачки может быть неполезно людям с заболеваниями зубов и десен. А из-за большого количества искусственных добавок жвачка может спровоцировать аллергическую реакцию у людей с предрасположенностью. Еще одна опасность жевания — формирование зависимости. Человек начинает часто жевать жвачку, чтобы снять стресс, а затем это становится привычкой», — отметила Кашух.

Кроме того, есть данные, что жвачка может быть источником микропластика, добавила специалист.

Накануне, 23 сентября, мир отметил день рождения жевательной резинки. Именно в этот день в 1848 году американец Джон Куртис изготовил в домашних условиях прототип современной жвачки на основе хвойной смолы с добавлением легких ароматизаторов.

Прототипы жвачки при этом существовали еще в доисторические времена. Самая первая резинка датируется временами каменного века, она была обнаружена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой комки смолы.

