В Подмосковье прошел фестиваль иллюзионистов

Фестиваль иллюзионистов «Маги в парках» в Подмосковье посетили 20 тысяч человек

В Красногорске прошел финал I фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» под руководством братьев Сафроновых, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Всего фестиваль посетили 20 тыс. человек.

На фестивале перед зрителями выступили 22 финалиста, прошедших конкурсный отбор. Выступления участников оценивали иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов Сергей, Андрей и Илья Сафроновы.

«Те эмоции, которые мы получили, невозможно описать. Их нужно было прожить вместе с нами. Такое количество артистов, талантливых, разных возрастов, выходили сегодня на эту сцену», — поделился художественный руководитель фестиваля Сергей Сафронов.

Также на фестивале выступили лучшие иллюзионисты из России и зарубежья, среди которых Саха Кирон (Индия), Yuan Jiahui (КНР), Виктор Шишко (Белоруссия) и другие.

В завершении братья Сафроновы показали авторскую программу с исчезновением человека в воздухе, трюк исполнялся впервые в России, и «Тесла шоу» с гигантскими катушками Теслы, образующими молнии.

Отборочный этап фестиваля проходил в шести парках Подмосковья с 23 августа по 14 сентября. Его посетило более 27 тыс. зрителей.