Липчанка перевела 2,2 млн рублей мошенникам и получит их назад

В Липецке женщине вернут 2,2 млн рублей, которые она перевела мошенникам

Жительница Липецка отдала мошенникам более двух миллионов рублей и смогла вернуть деньги. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на прокуратуру Воловского района региона.

Во время первого разговора неизвестные представились 66-летней женщине главой администрации района. «Представитель власти» убедил пострадавшую в том, что ее средства находятся в опасности, и, чтобы неизвестные не получили к ним доступ, нужно отправить деньги на специальный счет.

Липчанка поверила и перевела неизвестным более 2,2 миллиона рублей из своих накоплений, но позже поняла, что с ней разговаривали мошенники. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Во время расследования выяснилось, что женщина перевела средства жителю Марий Эл, данные об этом направили в прокуратуру.

«Ведомство направило в суд по месту жительства владельца счета иск о взыскании с него суммы неосновательного обогащения», – сообщается в публикации.

Суд удовлетворил требования прокуроров.

Ранее россиянам рассказали, как защитить детей от кибермошенников.