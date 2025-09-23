На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье оставленные без присмотра дети погибли в пожаре в квартире

В Подольске запертые дома дети погибли в пожаре
В Подмосковье дети сгорели в пожаре в многоквартирном доме. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Подольске. По данным ведомства, мать оставила детей в возрасте двух и четырех лет закрыла одних дома, и отправилась к соседям сверху.

В какой-то момент, предварительно, в помещении произошло короткое замыкание светильника, который был закреплен над изголовьем одной из кроватей.

На кадрах с места заметно, что помещение серьезно пострадало. Большая часть предметов у окна обгорели.

«В ходе тушения пожара спасателями эвакуировано двое детей в бессознательном состоянии… К сожалению, спасти их не удалось», – сообщается в публикации.

По данным Shot, в момент пожара глава семьи находился на работе. Мать, предварительно, распивала у соседей алкоголь. Она вернулась домой только после того, как пожар потушили. Известно, что семья состоит на учете.

