По Крымскому мосту приостановлено движение автотранспорта

По Крымскому мосту приостановлено движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

Точные причины перекрытия движения не называются. Также движение морского пассажирского транспорта временно ограничено.

21 сентября в очереди на подходе к Крымскому мосту скопилось почти 250 автомобилей. При этом очереди со стороны Тамани перед пунктом досмотра не было.

Также автомобильное движение по Крымскому мосту перекрывали 19 сентября.

