Россиянин подал в суд, чтобы петербургская компания бесплатно выдавала ему овощи

В Петербурге мужчина решил через суд добиться бесплатных овощей от компании

В Петербурге мужчина подал в суд, чтобы добиться бесплатных овощей от местной агрокомпании. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Иск подал житель Подмосковья, который направил компании ООО «Агроторг», занимающейся розничной торговлей фруктами, овощами и картофелем, оферту с предложением заключить договор о безвозмездной передаче ему продуктов. Истец сослался на международное право, предоставляющее ему возможность выбора правосубъектности, и утверждает, что нарушено его право на заключение публичного договора.

В исковом заявлении также указано, что компания нарушила право истца на жизнь, гарантированное Всеобщей декларацией прав человека, не ответив на его предложение. На момент подачи иска от ООО «Агроторг» не поступило ни акцепта, ни отказа. Суд зарегистрировал обращение для дальнейшего рассмотрения.

