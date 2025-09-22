Российские силовики задержали полицейского с 30 кг наркотиков

В Свердловской области задержали полицейского в форме с 30 кг наркотиков

В Свердловской области полицейский из Тольятти был задержан коллегами по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает портал «ВолгаНьюс» со ссылкой на источник.

По данным журналистов, мужчина был в форме и с табельным оружием, а при себе у него было 30 кг запрещенного вещества. В настоящее время ГУ МВД проводит проверку. В полиции обещают уволить и наказать сотрудника, если его вина подтвердится.

Портал утверждает, что подозреваемый раньше занимал пост начальника отдела по борьбе с наркотиками, а сейчас работает в уголовном розыске.

19 сентября в Ростовской области сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором перевозились наркотики, закамуфлированные под камни. Экспертиза показала, что внутри подозрительных предметов был мефедрон общей массой более 74 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

