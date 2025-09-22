На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские силовики задержали полицейского с 30 кг наркотиков

В Свердловской области задержали полицейского в форме с 30 кг наркотиков
true
true
true
close
Global Look Press

В Свердловской области полицейский из Тольятти был задержан коллегами по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает портал «ВолгаНьюс» со ссылкой на источник.

По данным журналистов, мужчина был в форме и с табельным оружием, а при себе у него было 30 кг запрещенного вещества. В настоящее время ГУ МВД проводит проверку. В полиции обещают уволить и наказать сотрудника, если его вина подтвердится.

Портал утверждает, что подозреваемый раньше занимал пост начальника отдела по борьбе с наркотиками, а сейчас работает в уголовном розыске.

19 сентября в Ростовской области сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором перевозились наркотики, закамуфлированные под камни. Экспертиза показала, что внутри подозрительных предметов был мефедрон общей массой более 74 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

Ранее в Турции водитель попытался провезти наркотики, засунув их в брюхо овцы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами