Ростовские гаишники опознали наркотики в камнях, лежавших в машине

В Ростовской области ДПС задержала авто с наркотиками, замаскированными под камни

В Ростовской области сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором перевозились наркотики, закамуфлированные под камни. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД. Инцидент произошел на хуторе Кулешовка, водитель Lada Priora был остановлен для проверки документов.

«Внимание полицейских привлек пластиковый контейнер, находившийся в салоне автомобиля, внутри которого в ходе осмотра места происшествия, полицейские обнаружили 101сверток, замаскированный «под камень», — отмечается в публикации.

Экспертиза показала, что внутри подозрительных предметов находятся наркотики — мефедрон общей массой более 74 граммов. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

