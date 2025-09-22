Формирование организационной структуры персонала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) уже завершилось, сотрудники прошли аттестацию и работают в соответствии с требованиями, нормами и правилами законодательства России. Об этом ТАСС сообщил директор станции Юрий Черничук.

По его словам, организационная структура Запорожской АЭС сформирована полностью. Ее ввод в действие запланирован до конца 2025 года.

«Весь персонал, работающий сейчас на станции, начиная от меня, заканчивая уборщицей или слесарем в ремонтном цеху, они уже набраны, аттестованы и работают в соответствии с требованиями закона РФ. Это очень хороший, положительный факт», — сказал он.

Черничук отметил, что эта работа — это часть большого и длительного процесса интеграции Запорожской атомной электростанции в РФ.

До этого в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Москва решительно отвергает сомнения относительно российской принадлежности ЗАЭС. Так в ведомстве отреагировали на резолюцию, принятую в ходе 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая ставит под сомнение принадлежность станции российской стороне.

Генеральная конференция МАГАТЭ, проходившая в Вене, приняла резолюцию по ядерной безопасности на Украине. За документ проголосовали 62 страны, воздержались 46, что стало рекордным показателем для подобных решений. Об итогах голосования сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, среди воздержавшихся оказались Венгрия и США.

