В Новосибирской области двое детей сгорели в пожаре, оставшись без присмотра

В Татарске двое детей не выжили после пожара в доме
true
true
true
close
СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирской области дети не выжили после пожара в собственном доме. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Татарске, в частном доме. Как рассказали соседи местным СМИ, мать закрыла детей в возрасте двух и пяти лет дома и пошла выпивать. В какой-то момент в доме произошло замыкание, дом охватил пожар.

На место прибежал отец и пытался попасть в дом через окно, чтобы вытащить несовершеннолетних, но пожарные его не пустили. Медики оказали всю необходимую помощь, но спасти пострадавших не смогли.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Следователи вместе с сотрудниками МЧС осмотрели место.

«Проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

По данным СМИ, семья была неблагополучной. Родители жили раздельно, у них остался 17-летний сын, который живет отдельно.

Ранее в Алтайском крае осудили женщину, которая потеряла двух детей на пожаре.

