Директор Запорожской АЭС рассказал об интеграции станции в Россию

Константин Михальчевский/РИА Новости

Процесс интеграции Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Россию находится на финальной стадии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора станции Юрия Черничука.

По его словам, за три года была проведена серьезная работа по всем направлениям.

«Я не буду говорить про процентное выполнение этого плана, но достаточно далеко мы продвинулись. Можно смело сказать, что этот процесс находится в завершающей стадии, в финальной стадии», — заявил Черинчук.

До этого в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Москва решительно отвергает сомнения относительно российской принадлежности ЗАЭС. Так в ведомстве отреагировали на резолюцию, принятую в ходе 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая ставит под сомнение принадлежность станции российской стороне.

Генеральная конференция МАГАТЭ, проходившая в Вене, приняла резолюцию по ядерной безопасности на Украине. За документ проголосовали 62 страны, воздержались 46, что стало рекордным показателем для подобных решений. Об итогах голосования сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, среди воздержавшихся оказались Венгрия и США.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Запорожской области предупредили о риске ядерной катастрофы.

