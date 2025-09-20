На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Резервная линия питания ЗАЭС повреждена на подконтрольной Украине территории

Черничук: резервная линия питания Запорожской АЭС повреждена
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Вторая резервная высоковольтная линия внешнего энергоснабжения Запорожской атомной электростанции (АЭС) 330 кВ «Ферросплавная-1», отключенная уже пятый месяц, повреждена на подконтрольной Украине территории. Об этом ТАСС сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки [Днепр], то есть на той территории, которая контролируется Украиной. Будет ли она восстановлена, не будет - это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», — сказал он.

В начале августа ВСУ обстреляли из артиллерии район ЗАЭС, в результате чего произошел пожар на территории промзоны. Во время тушения возгорания одна из машин МЧС подверглась атаке украинского беспилотника.

Генеральная конференция МАГАТЭ, проходившая в Вене, приняла резолюцию по ядерной безопасности на Украине. За документ проголосовали 62 страны, воздержались 46, что стало рекордным показателем для подобных решений. Об итогах голосования сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, среди воздержавшихся оказались Венгрия и США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ оценили желание МАГАТЭ получить доступ ко всем объектам на Запорожской АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами