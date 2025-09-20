Резервная линия питания ЗАЭС повреждена на подконтрольной Украине территории

Вторая резервная высоковольтная линия внешнего энергоснабжения Запорожской атомной электростанции (АЭС) 330 кВ «Ферросплавная-1», отключенная уже пятый месяц, повреждена на подконтрольной Украине территории. Об этом ТАСС сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки [Днепр], то есть на той территории, которая контролируется Украиной. Будет ли она восстановлена, не будет - это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», — сказал он.

В начале августа ВСУ обстреляли из артиллерии район ЗАЭС, в результате чего произошел пожар на территории промзоны. Во время тушения возгорания одна из машин МЧС подверглась атаке украинского беспилотника.

Генеральная конференция МАГАТЭ, проходившая в Вене, приняла резолюцию по ядерной безопасности на Украине. За документ проголосовали 62 страны, воздержались 46, что стало рекордным показателем для подобных решений. Об итогах голосования сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, среди воздержавшихся оказались Венгрия и США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

