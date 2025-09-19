Суд рассмотрит дело подростков, напавших с ножом на пассажиров электрички

СК завершил расследование дела о нападении с ножом в подмосковной электричке

Следственный комитет РФ завершил расследование дела о нападении двух подростков с ножом на пассажиров подмосковной электрички Об этом сообщила пресс-служба СК в своем Telegram-канале.

«В ходе расследования следователем Западного МСУТ СК России выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы. Обвиняемые полностью признали свою вину», — говорится в сообщении.

Материалы дела передали на рассмотрение суда, который вынесет приговор обвиняемым в ближайшее время.

В апреле 2025 года на перегоне Семхоз – Хотьково двое несовершеннолетних распылили баллончик в вагоне поезда Александров – Москва, а затем напали на трех пассажиров с молотком и ножом, причинив их здоровью легкий вред. Сообщалось о ранении одного из пострадавших в ногу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

