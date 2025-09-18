В Воронежской области бывший ученик ворвался в школу с молотком

В Воронежской области юношу задержали за нападение на детей с молотком в школе

В Воронежской области подростка задержали после того, как он пришел в школу с молотком. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Как рассказала мать, у которой дети учатся в этом заведении, он ворвался в помещение во время большой перемены. В раздевалке он достал молоток и стал бросаться на старшеклассниц, после чего его внимание на себя отвлек другой юноша.

«Коллектив школы быстро среагировал – подростка скрутили и вызвали полицейских и врачей», – рассказала женщина.

В результате никто не пострадал, но трем девочкам стало плохо, одна из них находилась в полуобморочном состоянии.

Молодого человека задержали. Выяснилось, что в период с 2018 по 2024 год он учился в этом учреждении. Сейчас он учится в соседней Белгородской области, в школу пришел пешком из другого региона.

За некоторое время до визита у себя в соцсетях он отставил сообщение: «Вам не жить, я уже близко». На вопрос о том, зачем он напал на детей, школьник якобы ответил, что «это не дети, это биомусор».

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Молодого человека могут отправить в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы.

