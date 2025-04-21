Два человека пострадали во время нападения подростков с ножом и молотком в электричке

В Подмосковье подростки с молотком и ножом напали на людей в электричке

Следователи выясняют обстоятельства инцидента с подростками в электричке в Подмосковье. Об этом сообщает СК РФ.

Специалисты обратили внимание на инцидент в составе «Александров – Москва» после публикации в соцсетях. По словам очевидцев, молодые люди распылили баллончик в вагоне, затем напали на других пассажиров с молотком и ножом.

В результате пострадали два человека, информация о характере их травм не уточняется. На кадрах с места инцидента заметно, как медики оказывают помощь одному из них.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Глава ведомства дал поручение руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу П.С. представить доклад об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге мужчина с ножом напал на человека на проезжей части. При задержании выяснилось, что он находился в федеральном розыске и уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в Омске ссора между соседями закончилась поножовщиной.