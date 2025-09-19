Объем рынка интернет-рекламы в 2024 году достиг 860 млрд рублей

Данные ЕРИР и АКАР свидетельствуют о росте рынка интернет-рекламы в России — в прошлом году единый реестр зафиксировал объем рынка на уровне 860 млрд рублей. Об этом на региональном Национальном рекламном форуме в Екатеринбурге заявил директор по продукту AmberData Максим Липко.

Эксперт отметил, что это приводит к перегрузке пользователей рекламными сообщениями. «Каждый из нас видит минимум 250 рекламных сообщений в день. Международные исследования показывают: 67% пользователей ждут персонализированного подхода. Именно поэтому появились персонализированная реклама, узкая сегментация и гиперперсонализация», — сказал Липко.

Он также обратил внимание на риски при использовании зарубежных сервисов. В частности, по словам Липко, часть компаний продолжает работать с Google Analytics, что ведет к передаче данных россиян за границу и нарушению закона о локализации. «Это чревато штрафами до 6 млн рублей, проверками Роскомнадзора и блокировкой сайта», — подчеркнул представитель AmberData.

Сообщается, что в рамках мероприятия эксперты также обсудили риски использования зарубежных сервисов в рекламной индустрии и вопросы регулирования в цифровой среде.

В частности, начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина отметила, что информация о товарах и услугах на официальных ресурсах производителей не относится к рекламе: «Даже если при упоминании товара на сайте или в соцсетях используются дополнительные визуальные элементы, это не является рекламой».

В свою очередь, первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков анонсировал проведение основного форума в Москве в ноябре. По его словам, «Супер НРФ» пройдет в течение четырех дней, включит новый формат презентаций от крупнейших компаний и стратегическую сессию.

