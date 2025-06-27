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Пассажира с лишним весом сняли с рейса из-за требований дать ему более комфортное место

В Таиланде пассажира с лишним весом, захотевшего пересесть, вывели из самолета
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде пассажира с лишним весом сняли с рейса из-за требований предоставить ему более комфортное место, пишет NDTV.

Инцидент произошел на борту самолета тайской авиакомпании Thai Lion Air. Турист из Англии с избыточным весом потребовал пересадить его на место у прохода, ссылаясь на дискомфорт. Получив отказ, мужчина начал вести себя агрессивно.

В итоге конфликт достиг такой степени напряженности, что на борт были вызваны сотрудники полиции, которые физически вывели мужчину из самолета. При этом британец сопротивлялся: он лег в проходе между креслами, блокируя движение для других пассажиров. В результате вылет самолета задержался почти на час. Представители авиакомпании пока не сообщили, будет ли выставлен штраф пассажиру и в каком размере.

Ранее в Китае семью сняли с рейса из-за следов укусов на теле ребенка.

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