На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Владимир Путин отметил роль профсоюзов в защите прав и интересов россиян

Федерации независимых профсоюзов России исполнилось 35 лет
true
true
true
close
Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

У профсоюзного движения России — богатая история и замечательные традиции. Профсоюзы всегда играли важную роль в деле защиты прав и интересов трудящихся, и за прошедшие годы многое сделали для совершенствования трудового законодательства, решения актуальных социальных проблем. Об этом заявил в поздравлении активу федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что осенью текущего года российские профсоюзы отмечают две важные даты — 35 лет со дня образования ФНПР и 120 лет со дня оформления легального профсоюзного движения в России. В Москве состоялось торжественное заседание генсовета федерации, приуроченное к юбилею. В мероприятии приняли участие ее руководство, ветераны профсоюзного движения, представители отраслевых профсоюзов и молодёжных советов, политики и представители объединений работодателей.

На встрече был представлен исторический путь профсоюзного движения в России, начиная с создания первых профессиональных организаций в 1905 году. Особое внимание было уделено современной работе профсоюзов, законодательной деятельности ФНПР, включая участие в разработке Трудового кодекса РФ.

«Наша миссия — не просто формальное обязательство, а реальная поддержка и развитие человеческого капитала России, забота о качестве жизни членов профсоюзов и их семей», — заявил глава ФНПР Сергей Черногаев.

Также в рамках торжественных мероприятий состоялась церемония памятного гашения художественного маркированного конверта, посвященного российским профсоюзам. На конверте изображен логотип федерации, тираж составил 500 тысяч экземпляров. Кроме того, прошли выступления творческие коллективы предприятий и церемония награждения представителей профсоюзных организаций.

Сообщается, что сегодня национальный профцентр объединяет 19 миллионов трудящихся из 44 профсоюзов, действующих в 86 субъектах страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами