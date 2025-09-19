Владимир Путин отметил роль профсоюзов в защите прав и интересов россиян

У профсоюзного движения России — богатая история и замечательные традиции. Профсоюзы всегда играли важную роль в деле защиты прав и интересов трудящихся, и за прошедшие годы многое сделали для совершенствования трудового законодательства, решения актуальных социальных проблем. Об этом заявил в поздравлении активу федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что осенью текущего года российские профсоюзы отмечают две важные даты — 35 лет со дня образования ФНПР и 120 лет со дня оформления легального профсоюзного движения в России. В Москве состоялось торжественное заседание генсовета федерации, приуроченное к юбилею. В мероприятии приняли участие ее руководство, ветераны профсоюзного движения, представители отраслевых профсоюзов и молодёжных советов, политики и представители объединений работодателей.

На встрече был представлен исторический путь профсоюзного движения в России, начиная с создания первых профессиональных организаций в 1905 году. Особое внимание было уделено современной работе профсоюзов, законодательной деятельности ФНПР, включая участие в разработке Трудового кодекса РФ.

«Наша миссия — не просто формальное обязательство, а реальная поддержка и развитие человеческого капитала России, забота о качестве жизни членов профсоюзов и их семей», — заявил глава ФНПР Сергей Черногаев.

Также в рамках торжественных мероприятий состоялась церемония памятного гашения художественного маркированного конверта, посвященного российским профсоюзам. На конверте изображен логотип федерации, тираж составил 500 тысяч экземпляров. Кроме того, прошли выступления творческие коллективы предприятий и церемония награждения представителей профсоюзных организаций.

Сообщается, что сегодня национальный профцентр объединяет 19 миллионов трудящихся из 44 профсоюзов, действующих в 86 субъектах страны.