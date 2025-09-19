Разведка США не доказала спланированный характер инцидента с дронами в Польше

Постпред: США не установили, был ли инцидент с дронами в Польше преднамеренным

Американская разведка пока не готова однозначно утверждать о преднамеренном характере инцидента с беспилотниками, произошедшего 10 сентября на территории Польши. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

«Разведка не установила, было ли это сделано умышленно или нет. Если окажется, что умышленно — это очень серьёзное нарушение, и мы ответим соответствующим образом», — подчеркнул Уитакер.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем противовоздушной обороны.

Министерство обороны России заявило, что при нанесении массированного удара ВС РФ по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в ночь на 10 сентября цели на территории Польши не предусматривались.

Ранее Захарова пошутила о «запуганной» дронами Польше.