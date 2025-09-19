В Москве спасли кота с разрывом мочевого пузыря

В Москве ветеринары спасли кота с разрывом мочевого пузыря. Об этом «Москве 24» рассказали в столичной госветслужбе.

В ведомстве уточнили, что к хирургу-нефрологу Калининской ветклиники Екатерине Виноградовой обратились хозяева кота по кличке Пукич. Они сообщили, что заметили у питомца апатию, снижение аппетита, рвоту, а также острую задержку мочи. Специалист предположила, что у кота произошел разрыв мочевого пузыря и мочевой перитонит.

На УЗИ диагноз подтвердился, пациента прооперировали и зашили мочевой пузырь. В течение двух дней питомец получал интенсивную инфузионную терапию, теперь он полностью восстановился.

В июле в Москве ветеринары провели операцию коту, который страдал от редкого заболевания глаза. Кот по кличке Бусик попал на прием к офтальмологу ветучастка Красная Пахра в ТиНАО Алексею Петухову, когда у него появился пузырь на глазу. В ходе осмотра ветеринары поставили ему диагноз «буллезная кератопатия».

При данном заболевании образуются характерные «пузыри» (буллы), а причиной может послужить травма роговицы, снижение иммунитета у животного (например, на фоне приема лекарств), хронические вирусные инфекции

Ранее ветеринар оценил идею создать живые уголки в школах.