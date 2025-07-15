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В Москве ветеринары спасли кота с редкой патологией роговицы глаза

Ветеринары в Москве спасли кота с редкой патологией роговицы глаза
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ГБУ «Мосветобъединение»

В Москве ветеринары провели операцию коту, который страдал от редкого заболевания глаза. Об этом «Москве 24» рассказали в столичной госветслужбе.

Кот по кличке Бусик попал на прием к офтальмологу ветучастка Красная Пахра в ТиНАО Алексею Петухову, когда у него появился пузырь на глазу. В ходе осмотра ветеринары поставили ему диагноз «буллезная кератопатия».

«При данном заболевании образуются характерные «пузыри» (буллы), а причиной может послужить травма роговицы, снижение иммунитета у животного (например, на фоне приема лекарств), хронические вирусные инфекции. Патология развивается стремительно, у животного снижается зрение, оно испытывает резь в глазу и головную боль», — отметили в госветслужбе.

Питомцу провели тарзорафию — временное закрытие роговицы третьим веком. Кроме того, врачи назначили местную антибиотикотерапию и другие лекарства. Его состояние оценят через месяц.

До этого сотрудники московской Советской ветеринарной клиники спасли кошку по кличке Фрося, которая случайно попалась на рыболовный крючок. Она решила поиграть с удочками и снастями, пока ее хозяин собирался на рыбалку, и проколола губу крючком.

Ранее ветеринары предупредили об опасности кукурузных початков для собак.

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