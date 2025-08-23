СМИ: урожай гречихи в 2025 году может сократиться на 35%

Из-за плохих погодных условий и экономических вызовов урожай гречихи в России по итогам 2025 года может сократиться на 35%. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным аналитиков-аграриев АБ-Центра, сборы гречихи в 2025 году снизятся по сравнению с прошлым годом - до 788 тысяч тонн, что будет минимумом с 2019 года. В 2023 году в России собрали один из рекордных урожаев гречихи - 1,6 млн тонн, а в прошлом 1,2 млн тонн.

По информации Росстата, в 2025 году были сокращены посевные площади под гречиху, они составили только 746,4 тыс. га, что на 32,3% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий уровень посевной площади за последние 22 года, утверждает издание.

По словам профессора кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежды Капустиной, на урожайность культуры повлияло то, что выпавшие осадки распределились неравномерно.

Другой причиной стали экономические вызовы, утверждает профессор финансового университета при правительстве России Марина Мельничук. Например, избыток предложения: аграрии за последние годы наращивали производство и накопили огромные запасы гречихи.

«Эксперты заверили: крупы хватит на всех — не стоит ждать даже точечного дефицита продукции. В России солидные накопленные запасы, к тому же нет проблем с импортом из соседних стран», — говорится в публикации.

В конце июля в ассоциации «Народный фермер» заявили, что аграрии южных регионов России могут недополучить до четверти урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи. В Краснодарском крае прогнозировали потерю 2,8 млн тонн зерновых. Губернаторы регионов подтверждали сокращение урожая на треть.

Ранее в Гидрометцентре объяснили, как повлияет отсутствие осадков на урожай зерновых в РФ.