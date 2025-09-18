Синоптик рассказал, когда в Москве пройдет первый после долгой засухи дождь

Тишковец: 18 сентября в Москве ожидается первый за 20 дней дождь

Первый за последние 20 дней дождь в Москве ожидается 18 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что большую часть дня в российской столице будет облачно с прояснениями. При этом максимальная температура воздуха составит +17–19°C.

«Лишь поздним вечером, ближе к полуночи, с приближением атмосферного фронта окклюзии, после 20-дневной засухи брызнет небольшой дождь», — отметил метеоролог.

Как сказал Тишковец, в Москве в начале осени никогда за всю историю метеонаблюдений не фиксировали столь длительного периода без осадков.

Специалист добавил, что скорость порывов ветра в городе составит 3–8 м/с. Атмосферное давление будет соответствовать норме — 747 миллиметров ртутного столба.

17 сентября главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что не верит прогнозам о возможном снегопаде в Москве в сентябре. Она рассказала, что после начала астрономической осени 23 сентября ночные температуры воздуха в российской столице снизятся до +2–7°C. Так как отрицательные температуры не ожидаются, не будет и снега, добавила синоптик.

Ранее метеоролог предупредил о скором похолодании в Центральной России.