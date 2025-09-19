На Камчатке осмотрели дома после землетрясения

После землетрясения на Камчатке спасатели МЧС обследовали социально значимые объекты. Об этом сообщает в Telegram-канале краевое управление ведомства.

Там рассказали, что население не эвакуировали, подход волны к населенным пунктам визуально не наблюдался. Социально значимые объекты осматривали члены первого эшелона опергруппы МЧС по региону и оперативной группы Камчатского спасательного центра. Разрушений они не обнаружили.

18 сентября в 21:58 (на полуострове было 6:58 19 сентября) у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км. После этого региональное управление МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и оповестило местных жителей. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.

