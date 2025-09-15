На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты назвали основной фактор для успеха бизнеса в Москве

«СберИндекс» оценил значение географии для успеха бизнеса в Москве
Mos.ru

Перенос ресторана всего на один километр ближе к центру города увеличивает его выручку на 3,4%, для продовольственных магазинов — эффект обратный. Об этом заявили эксперты «СберИндекса» на основе анализа, в котором построили модель потребительских потоков, а также оценили экономические показатели продавцов и бизнес-окружение точек на основе данных транзакции по Москве за последние два года, сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что ценность расположения во многом зависит от категории розничной торговли. В частности, для медцентров выгода от расположения ближе к центру города составляет 4,3%, для магазинов одежды и обуви, а также точек продаж электроники и телекома — 4%, для бизнеса в сфере развлечений — 3,9%, салонов красоты — 3,1%, мебели и интерьера — 2,6%.

А вот для бизнеса, который работает в сфере лекарств, близость к центру значения не имеет. Продовольственным магазинам расположение у центра не выгодно — выручка снижается на 1,3%.

Также анализ выявил, что жители Москвы выбирают торговую точку, сравнивая время на дорогу до магазина, стоимость товаров и потребность в качестве приобретаемых продуктов и услуг. Если товары первой необходимости москвичам удобно покупать рядом с домом, то за дорогостоящими покупками и специализированными услугами они готовы отправиться даже в другой округ города. В среднем, жители столицы преодолевают до места покупки до пяти км.

Что касается салонов красоты, многие москвичи обращаются за такими услугами не рядом с домом, а в четырех км от него и дальше.

Лидерами по росту медианного расстояния стали магазины, продающие подарки и цветы, ювелирные изделия и часы, а также вино. В этих сегментах потребители ищут уникальный ассортимент и готовы потратить время на поездку.

При этом киоски и печатная продукция показали рекордное снижение медианы (−57,2%), далее следуют одежда и обувь, мебельные магазины и стройматериалы. Эксперты связывают это с ростом онлайн-торговли — поездки в удаленные торговые точки стали невыгодными.

«Наше исследование подтвердило, что географическое положение имеет большое значение для успеха торговой точки. Конкретная стратегия зависит от широкого спектра факторов, но прежде всего — от профиля бизнеса и его клиентов», — отметила руководитель лаборатории «СберИндекс» Дарья Цыплакова.

Эксперты «СберИндекса» также рассчитали индекс монополии каждой локации столицы радиусом 500 м для всех категорий ретейла.

