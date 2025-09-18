Петербурженка пять лет морила дочь голодом и прижигала плойкой

В Петербурге будут судить мать, которая морила дочь голодом и прижигала плойкой

В Петербурге перед судом предстанет 40-летняя женщина, которая избивала, морила голодом и прижигала плойкой свою дочь. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все произошло в период с сентября 2020 года по февраль 2025 года. По версии следствия, местная жительница систематически истязала свою несовершеннолетнюю дочь — наносила побои ремнем, лишала пищи и воды. В феврале 2025 года в квартире на улице Маяковского женщина прижгла дочь плойкой для волос.

В результате действий матери девочка испытывала физические и психические страдания. В настоящее время несовершеннолетняя находится под опекой государства.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статьям об истязании несовершеннолетнего, умышленном причинении легкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Приморье мать четыре года избивала сына за плохие оценки в школе.