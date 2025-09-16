На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере рассказали о мерах и условиях развития малых городов

В Сбере предложили субсидировать проекты комплексного развития территорий
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Для комплексного развития малых городов требуются субсидирование и доработка законодательства. Об этом заявила начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка, лидер отрасли «Жилая недвижимость» Светлана Назарова в ходе выступления на пленарной сессии форума «Земли России».

По ее словам, комплексное развитие территорий (КРТ) активно реализуется в крупных агломерациях. Безусловным лидером является Москва, где Сбер финансирует восемь проектов на сумму около 1,5 трлн рублей. Это более 7 млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. В Московской области при поддержке банка реализуется 34 проекта на 500 млрд рублей.

«Всего Сбер финансирует около 240 проектов КРТ, из которых только 16 — в малых городах, где население составляет менее 50 тыс. человек. Для развития КРТ здесь есть несколько сдерживающих факторов», — уточнила Назарова.

Она отметила, что основными препятствиями являются ограниченное количество подходящих площадок и неразвитая транспортная инфраструктура, так как проекты КРТ предполагают не только строительство жилья и коммерческих объектов, но и создание инфраструктуры, что требует значительных инвестиций.

«С точки зрения нагрузки на проект такие вложения оказывают гораздо большее влияние на проекты КРТ в малых городах по сравнению с масштабными проектами, если оценивать из расчета расходов на 1 кв. м», — уточнила она.

Для решения проблемы Назарова предложила распространить программы субсидирования на проекты КРТ.

«Недавно Минстрой анонсировал программу развития малых городов, то есть субсидирование по проектам с вводом в 2026-2027 годах. Это не проекты КРТ, потому что они более долгосрочные. Возможно, стоит эту программу адаптировать непосредственно под проекты КРТ, где большой объем инфраструктуры, предоставив дифференцированную ставку», — сказала она.

Также эксперт подчеркнула важность изменений в законодательстве. По ее словам, банки должны иметь возможность принимать в залог участки под проекты КРТ без существующих ограничений.

«Для нас как для банка, конечно, важно, чтобы участок, на котором строится проект, находился у нас в залоге. Это источник погашения и это дает нам возможность контролировать объем площадей, который реализуются, и понимать, что наш кредит будет погашен», — добавила спикер.

