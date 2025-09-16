На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге двое мужчин избили пристава и получили сроки

В Петербурге двое мужчин пытались помешать работе пристава и поплатились
РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге вынесли приговоры двум мужчинам, напавшим на судебного пристава. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Элиха Асхабова и Анзора Закриева судили по ч.3 ст.296 УК РФ (Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования). В конце марта текущего года они, а также иные неустановленные лица, напали на старшего инспектора-судебного пристава в Биржевом переулке.

Мотивом преступления стало несогласие с его действиями и пренебрежительное отношение к его должностным обязанностями. В тот день пристав осуществлял передачу нежилого помещение, чему Асхабов и Закриев пытались помешать.

«С целью воспрепятствования исполнению С. своих должностных обязанностей <...> с силой руками неоднократно толкали С. в область головы, грудной клетки и конечностей, лишая потерпевшего возможности передвижения прищемили дверью его левую руку, чем причинили последнему физическую боль, и, ограничивая свободу потерпевшего, блокировали руками его левую ногу», — сказано в материалах дела.

Фигуранты были задержаны и признали вину. Василеостровский районный суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев. Отбывать срок осужденные будут в колонии-поселении.

Ранее россиянка сбежала от приставов через окно и спряталась в погребе.

