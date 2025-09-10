Россиянка сбежала от приставов через окно и спряталась в погребе

Жительница Омской области не платила сыну алименты и дважды сбегала от приставов, чтобы избежать наказания. Об этом сообщает УФССП России по региону.

Женщина из села Покровка лишилась родительских прав из-за алкоголизма и безответственного поведения после того, как отец ее ребенка вернулся со спецоперации и решил наладить отношения с 14-летним сыном.

Мальчик тогда проживал со своей матерью, которая злоупотребляла алкоголем и не проявляла должной заботы о сыне. Узнав об этом, мужчина обратился в суд и добился разрешения на опеку над ребенком.

По решению суда родительница должна была выплачивать ему алименты в размере одной величины прожиточного минимума, но нарушила это постановление и продолжила вести асоциальный образ жизни.

Приставы приезжали к ней дважды — сначала женщина открыла им дверь, но сбежала через окно, а при повторном визите была обнаружена прячущейся в погребе.

За уклонение от обязательств суд назначил ей 35 часов обязательных работ и штраф за препятствие работе приставов. В случае повторного уклонения ей грозит уголовная ответственность.

