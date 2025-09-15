Бизнесмен-иностранец из Чувашии обманом затащил девушку в гостиницу и изнасиловал

В Чувашии бизнесмена-иностранца обвинили в изнасиловании девушки в гостинице

Владельца бара в Чувашии обвинили в изнасиловании девушки в гостинице, куда он ее заманил обманом. Об этом сообщает Telegram-канал «Орлик».

Инцидент произошел в городе Канаш после празднования дня рождения в баре «Заткнитесь, сэр», принадлежащем бизнесмену-иностранцу. По словам потерпевшей, владелец заведения предложил отвезти ее домой, но вместо этого, под предлогом заботы, отвез в гостиницу, где изнасиловал ее. Девушка сообщила, что была в состоянии алкогольного опьянения и не могла оказать сопротивление.

Девушка написала заявление в полицию и прошла проверку на полиграфе. В данный момент уголовное дело не возбуждено. Заявительница рассказала, что опасается возможных угроз и мести со стороны предполагаемого насильника и его знакомых.

