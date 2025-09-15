Исследователи узнали главные ожидания россиян от мультимедиа в авто

Каждый второй россиянин (45%) чаще всего использует мультимедийную систему в авто для прослушивания музыки, радио или аудиокниг. На втором месте по популярности — навигация и информация о пробках (24%). Для 5% важнее всего данные о состоянии автомобиля: расход топлива, давление в шинах и диагностика. Об этом на основании собственного исследования сообщили медиахолдинг Rambler&Co, технологическая компания Navio и экосистема Сбера для автолюбителей.

Отмечается, что запросы у российских водителей к мультимедиа сегодня разнообразны. На первом месте — простота интерфейса (26%): 29% респондентов называют свою текущую систему в автомобиле интуитивной, ещё 52% — «скорее удобной, но с нюансами».

Также пользователи ждут быстроты работы и стабильности (18%), качества звука (15%), актуальности карт и безопасности (по 13%). Для 10% важна интеграция со смартфоном. Поддержку приложений и сервисов (музыка, мессенджеры, видео) ценят 3%, а голосовое управление и обновления «по воздуху» остаются на периферии внимания — по 1%.

Сообщается, что мультимедиа также становится фактором выбора самой машины. Для 17% водителей продвинутая система входит в число ключевых критериев при покупке авто. Для еще 51% она важна, но не играет решающей роли.

Кроме того, россияне уже начинают воспринимать ИИ как помощника в дороге. 31% опрошенных доверяют нейросетям в роли навигатора и советчика — для подсказок по маршруту, рекомендаций сервисов или оптимизации поездки.

Эксперты экосистемы Сбера для автолюбителей отмечают: в онлайн-продажах заметен рост интереса к моделям, в которых «цифровая начинка» имеет важное значение. В частности, семьи чаще выбирают кроссоверы с расширенными мультимедийными функциями.

Исследователи выяснили, что ожидания от мультимедиа в будущем напрямую связаны с ростом цифровизации. 27% респондентов хотят видеть в своей машине планирование маршрутов с учетом дел из календаря, по 22% ждут возможности оплаты сервисов прямо из автомобиля и рассчитывают на расширенных голосовых ассистентов с ИИ.

Среди технологий ближайшего десятилетия в качестве наиболее перспективных респонденты назвали AR/VR-интерфейсы с проекцией маршрута на лобовое стекло и 3D-интерфейсы (26%), голосовые ассистенты на базе ИИ (25%), персонализированные рекомендации — от маршрутов до музыки (20%).