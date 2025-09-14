Названо число возбужденных дел за участие в признанных нежелательными организациях

В РФ возбудили более 130 дел за участие в признанных нежелательными организациях

В России с начала года возбудили более 130 административных дел за участие в признанных нежелательными организациях. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров, передает ТАСС.

«За участие в деятельности подобных объединений в рассматриваемый период, в течение этого года, возбуждено свыше 130 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.33 КоАП (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)», — уточнил Жафяров.

21 августа Минюст РФ внес в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, четыре НПО из Великобритании, Нидерландов и Германии. Из перечня следует, что список пополнили немецкие Demokrati-JA e.V. и фонд «Память, ответственность и будущее», а также Фонд Зимина из Великобритании и Нидерландский хельсинкский комитет.

