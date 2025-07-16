На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам разъяснили, что их ждет за чтение сайта нежелательной организации

Депутат Немкин разъяснил, что ждет за чтение сайта нежелательной организации
true
true
true
close
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Если человек нашел и почитал сайт нежелательной организации — здесь все зависит от статуса ресурса. Об этом в беседе с RT заявил депутат Госдумы Антон Немкин.

«Нежелательная организация» и «экстремистский материал» — это разные юридические категории», — рассказал собеседник издания.

Депутат пояснил, что в случае, если материал не включен в список экстремистских, то, даже если организация признана нежелательной, сам факт чтения ее сайта не влечет за собой наказания.

Однако если человек начинает распространять подобного рода контент или принимать участие в мероприятиях, а также публиковать материалы с призывами к противоправной деятельности, тогда возможны другие виды ответственности — вплоть до уголовной, заключил Немкин.

До этого адвокат Сергей Жорин рассказал, что введение штрафа за поиск экстремистских материалов несет в себе интерпретационный риск, поскольку при отсутствии четких границ термин «заведомо экстремистский материал» выглядит размытым, а суды могут широко трактовать «умысел» при поиске запрещенного.

Ранее IT-эксперт рассказал, как будут вычислять искателей запрещенной информации в интернете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами