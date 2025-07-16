Россиянам разъяснили, что их ждет за чтение сайта нежелательной организации

Если человек нашел и почитал сайт нежелательной организации — здесь все зависит от статуса ресурса. Об этом в беседе с RT заявил депутат Госдумы Антон Немкин.

«Нежелательная организация» и «экстремистский материал» — это разные юридические категории», — рассказал собеседник издания.

Депутат пояснил, что в случае, если материал не включен в список экстремистских, то, даже если организация признана нежелательной, сам факт чтения ее сайта не влечет за собой наказания.

Однако если человек начинает распространять подобного рода контент или принимать участие в мероприятиях, а также публиковать материалы с призывами к противоправной деятельности, тогда возможны другие виды ответственности — вплоть до уголовной, заключил Немкин.

До этого адвокат Сергей Жорин рассказал, что введение штрафа за поиск экстремистских материалов несет в себе интерпретационный риск, поскольку при отсутствии четких границ термин «заведомо экстремистский материал» выглядит размытым, а суды могут широко трактовать «умысел» при поиске запрещенного.

Ранее IT-эксперт рассказал, как будут вычислять искателей запрещенной информации в интернете.